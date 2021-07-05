Путин, Лукашенко и даже премьер одной из стран ЕС вошли в список «врагов свободы прессы» от организации «Репортеры без границ»

Путин, Лукашенко и даже премьер одной из стран ЕС вошли в список «врагов свободы прессы». Фото: пресс-служба Кремля.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко попали в новый список «врагов свободы прессы», который подготовила международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF).

Причем в этот перечень впервые включен премьер-министр одной из стран Евросоюза – это, в частности, глава правительства Венгрии Виктор Орбан, пишет Deutsche Welle.

Список опубликован в понедельник, 5 июля, всего в нем 37 глав государств и правительств, которые, по мнению его авторов, оказывают наиболее жесткое давление на журналистов в своих странах.

– Новые фигуранты появились во всех регионах мира. Их методы репрессий различны, но служат одной цели – любой ценой предотвратить критичное освещение событий, – заявил в связи с опубликованием списка глава отделения «Репортеров без границ в Германии» Кристиан Мир.

По его словам, «от этого страдают журналисты, которые, тем не менее, мужественно продолжают расследования, но также и население, которое таким образом лишается доступа к независимой информации, столь важной, особенно в период глобальной пандемии».

В организации напомнили, что Путин и Лукашенко попадали в этот список на протяжении примерно 20 лет.

Тем временем сегодня стало известно, что в Беларуси закрыли корпункт «Еврорадио». Такое решение приняло правительство.

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