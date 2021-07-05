Неизвестный оскорбил президента Беларуси в Telegram – возбуждено уголовное дело

Прокуратура Лидского района возбудила уголовные дела за оскорбление президента Беларуси и представителей власти в Telegram. Фото: pixabay

Прокуратура Лидского района возбудила уголовные дела за оскорбление президента Беларуси и представителей власти. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«Неустановленное лицо в одном из публичных чатов мессенджера Telegram разместило сообщение, содержащее публичное оскорбление главы государства и представителей власти», – рассказали в Генпрокуратуре.

В результате по этому факту 28 июня прокуратура Лидского района возбудила уголовные дела по ч.1 ст.368 и ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело направили в Лидский РОСК, там проведут предварительное расследование.

Добавим, что это уже далеко не первое подобное дело. Так, недавно был вынесен приговор жителю Гродно, который публично оскорбил президента. Он звонил на телефонную линию службы милиции «102» УВД Гродненского облисполкома и в разговоре с оператором оскорбил главу государства.

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