На Мядельской трассе бетономешалка протаранила рейсовый автобус: пострадали дети. Фото: УВД Миноблисполкома.

- По предварительной информации 5 июля, около 13:42, на 20 км автодороги Р-58 Минск-Калачи-Мядель, вблизи агрогородка Вишневка Минского района, водитель 1992 года рождения, управляя бетономешалки MAN, двигался в направлении Мяделя и при осуществлении опережения рейсового автобуса 244 «Славинского-Жуковк» не справился с управлением - произошло опрокидывание автомобиля на бок. В результате ДТП пострадали водители автомобиля и автобуса, а также двое несовершеннолетних и четверо взрослых пассажиров автобуса. Все пострадавшие госпитализированы.

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