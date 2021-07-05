В Минске 18-летний парень переходил пути в наушниках и попал под поезд

Фото: pixabay.com

1 июля в 17:20 на станции «Озерище» в Минске 18-летний парень переходил железнодорожные пути в неположенном месте. К тому же, был в наушниках и не услышал приближение маневрового локомотива.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, молодой человек госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Подробности происшествия устанавливаются.

За проход по железнодорожным путям или пересечение их в непредназначенных местах положен штраф до двух базовых величин (до 58 рублей).

В МВД напомнили, что категорически запрещается переходить путь сразу после прохода поезда или перед близко идущим поездом, пользоваться наушниками и мобильными телефонами при переходе ж/д путей, находиться у края платформы, проходить вдоль ж/д пути ближе 5 метров от крайнего рельса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Электричка, которая ехала в Минск, загорелась на станции Бояры в Молодеченском районе (подробности)

Две школьницы погибли в ДТП в Мостовском районе — они ехали на выпускной (далее — здесь)