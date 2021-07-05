Не для слабонервных: в Солигорске смертельное ДТП с мотоциклистом – он ехал на одном колесе

В Солигорске смертельное ДТП с мотоциклистом – он ехал на одном колесе. Фото: УВД Миноблисполкома.

Страшная авария произошла 5 июля в Солигорске.

- В 14:40 водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Ford и двигаясь по Воскресенской улице со стороны Заслонова в Солигорске, при повороте налево совершил столкновение с мотоциклистом 1996 года рождения, который двигался по Воскресенской. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Проводится проверки. Момент ДТП запечатлен на представленной видеозаписи. По словам очевидцев мотоциклист двигался на одном колесе, - сообщает УВД Миноблисполкома.

В Солигорске смертельное ДТП с мотоциклистом – он ехал на одном колесе. Фото: УВД Миноблисполкома.

Появились видеокадры страшного ДТП, снятые камерой наблюдения. Видно, что вначале мотоциклист на большой скорости едет на заднем колесе, опережая автомобиль. Но на его пути появляется автомобиль Ford, который поворачивал налево. Мотоциклист оттормаживается – да так, что становится на переднее колесо. Но это не помогает – на всей скорости мотоцикл буквально впечатывается в Ford.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Мядельской трассе бетономешалка протаранила рейсовый автобус: пострадали дети. А еще – четверо взрослых пассажиров автобуса и оба водителя

Представитель Анжелики Агурбаш отреагировала на запрос Генпрокуратуры Беларуси о выдаче певицы. Пока исполнительница находится в России, об обвинениях ей известно

МИД Литвы: Офис Светланы Тихановской получил в Литве дипломатический статус. По словам главы МИД республики Габриэлюса Ландсбергиса, это сделано по просьбе команды Тихановской

Замминистра здравоохранения Богдан: «Переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca проводились, но они к нам не пришли». Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан рассказала, что переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca проводились, но они к нам не пришли.

Как будет работать «Еврорадио» в Беларуси после закрытия корпункта: в редакции прокомментировали ситуацию. Там считают, что закрытие корпункта принципиально ситуацию не изменит

Адвокат сообщил, что состояние здоровья Юлии Чернявской значительно ухудшилось.