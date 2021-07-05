Цена на 95-ый бензин и солярку в Беларуси доползла до 2 рублей.

топливо. С 6 июля ценники снова перепишут. Традиционно, топливо дорожает на 1 копейку за литр.

Стоимость 1 литра бензина будет такой:

АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 90 копеек;

АИ-95-К5-Евро — 2 рубля;

АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 22 копейки;

ДТ — 2 рубля.

- С начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2 процента. Розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке за этот период увеличены на 10,3%, - так объясняют подоражание в “Белнефтехиме”. – Цены изменяются «на основании мониторинга цен на углеводородное сырье, в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо».

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