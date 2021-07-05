Глава МИД Украины прокомментировал слова Лукашенко о «потоках оружия»

Фото: пресс-служба МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июля опроверг слова Президента Беларуси Александра Лукашенко о «контрабанде оружия», которые по его информации поступают в Беларусь из Украины.

При этом Кулеба назвал Александра Лукашенко «любителем резонансных заявлений».

— Уверяю вас, что его заявление о контрабанде оружия из Украины в РБ не пройдет ни один фактчекинг, потому что это ни при каких обстоятельствах не соответствует действительности, — сказал он на на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Международная политика», пишет Deutsche Welle.

Также глава МИД Украины отметил, что граница с Беларусью по-прежнему открыта.

«Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попытается данный конфликт нам навязать», — заявил Дмитрий Кулеба.

Ранее kp.by писал, что Александр Лукашенко поручил погранвойскам «полностью перекрыть границу с Украиной».

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