Во многих населенных пунктах Беларуси с 5 июля отключают электроэнергию. Вот список адресов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси идут плановые отключения электроэнергии. Они затронут всю страну, но не все населенные пункты. На официальных сайтах областных отделений Министерства энергетики появились графики отключения электричества на эту неделю – с 5 по 16 июля. Приводим ссылки на эти графики – каждый может посмотреть, отключат ли у него дома или на работе электричество:

Могилевская область;

Гродненская;

Витебская;

Брестская;

Гомельская;

Минск и Минская область.

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