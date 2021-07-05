«Ушел выдающийся мастер сцены». Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Фото: «Мосфильм»

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Владимира Меньшова.

«Ушел из жизни выдающийся мастер сцены, любимый многими поколениями безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист», говорится в соболезновании, опубликованном на сайте пресс-службы президента.

Лукашенко отметил, что Владимир Меньшов достиг настоящих профессиональных высот, вписал незабываемую страницу в историю советского и российского искусства.

«Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах», сказал президент.

Как сообщили на сайте Мосфильма, народный артист умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год. О болезни стало известно 26 июня. Сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме.

Владимир Меньшов снял десятки фильмов, среди которых — культовые «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит».

Прощание с кинорежиссером запланировано на 8 июля.

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