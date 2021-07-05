В Новой Зеландии женщина, чтобы быть ближе к сыну, вступила в наркосиндикат

Фото: pixabay.com

59-летняя женщина-стоматолог Мирта Сьюзан Рамос Мазуела упаковывала наркотики (кокс, метамфетамин, МДМА) для курьеров наркокартеля в Новой Зеландии. За это ей платили всего 150 долларов.

Как сообщил Vice, в наркосиндикат она вступила, чтобы быть рядом с сыном, который являлся одним из главных помощников группировки.

В итоге, мать и сын были арестованы. Во время операции также изъяли винтовку военного образца.

Мирта Сьюзан Рамос Мазуэла была приговорена к 11 годам и шести месяцам тюремного заключения.

Власти Новой Зеландии считают, что международный синдикат ввез в страну наркотиков на сумму до 5 миллионов долларов в течение трех лет. Среди них — более тонны метамфетамина, кокаина, эфедрина и МДМА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Молодечно служитель церкви продавал наркотики (подробности)

Тима Белорусских признал вину в употреблении наркотиков, дело передали в суд (далее — здесь)