С 1 августа в Витебской области вводят сбор за пересечение границы на машине

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На территории Витебской области с 1 августа вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами белорусской границы в пунктах пропуска.

Он будет действовать до 1 января 2023 г, сообщили на Национальном правовом интернет-портале. Сбор составит 1 базовую величину (на сегодня - 29 рублей) независимо от количества пассажиров.

Также опубликовали список тех, с кого не будут взимать плату. Среди них - представители госорганов, иностранцы с безвизом на «Славянский базар», ветераны ВОВ, люди, выезжающие за медицинской помощью, на похороны близких, по постановлениям о депортации и другие.

Ранее местный сбор за пересечение границы был введен в Гомельской, Гродненской и Брестской областях.

Напоминаем, что на выезд через наземные границы с 21 декабря 2020 года действуют ограничения.

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