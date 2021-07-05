Арина Соболенко впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона. Фото: reuters.com.

В 1/8 финала белоруска играла против Елены Рыбакиной (WTA 20) из Казахстана. Первый сет белорусская теннисистка легко выиграла со счетом 6:3, однако во второй партии уступила 4:6. В третьем сете Соболенко вновь была сильнее 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 49 минут.

За выход в полуфинал турнира Соболенко сыграет с 24-й ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Соболенко единственная из белорусских теннисистов, кто продолжает борьбу в женском одиночном разряде Уимблдона. Ранее турнир покинули Ольга Говорцова (в первом круге), Виктория Азаренко (во втором) и Александра Саснович (в третьем круге).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Цена на 95-ый бензин и солярку в Беларуси доползла до 2 рублей. С 6 июля снова дорожает автомобильное топливо

Не для слабонервных: в Солигорске смертельное ДТП с мотоциклистом – он ехал на одном колесе. На всей скорости мотоцикл буквально впечатывается в Ford [фото, видео]

На Мядельской трассе бетономешалка протаранила рейсовый автобус: пострадали дети. А еще – четверо взрослых пассажиров автобуса и оба водителя

Представитель Анжелики Агурбаш отреагировала на запрос Генпрокуратуры Беларуси о выдаче певицы. Пока исполнительница находится в России, об обвинениях ей известно

МИД Литвы: Офис Светланы Тихановской получил в Литве дипломатический статус. По словам главы МИД республики Габриэлюса Ландсбергиса, это сделано по просьбе команды Тихановской

Замминистра здравоохранения Богдан: «Переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca проводились, но они к нам не пришли». Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан рассказала, что переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca проводились, но они к нам не пришли.