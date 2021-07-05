В Минске россиянин из мести «слил» в чат интимные фото собственной жены

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В Минске возбудили уголовное дело на 39-летнего россиянина, который обнародовал интимные фото и переписку своей 38-летней жены, уроженки Ленинградской области (сейчас оба живут в Беларуси).

Как сообщили в телеграм-канале «Милиция Минска», мужчина залез в мобильник супруги, когда та забыла его дома, и стал читать переписки. В сообщениях с бывшим парнем женщины он нашел интимные фото и «тематические» диалоги. Все это он сохранил себе. А когда супруги поссорились, мужчина создал чат с общими знакомыми и опубликовал «компромат».

Женщина заявила в милицию. В итоге на мужа завели уголовное дело за «неправомерное завладение компьютерной информацией», а также составили административный протокол за распространение порнографических материалов.

В МВД напомнили, что завладение информацией с компьютера, сети или машинных носителей, а также перехват информации, передаваемой с использованием компьютерной связи влекут уголовную ответственность.

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