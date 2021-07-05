Священник-видеоблогер Вячеслав Барок покинул Беларусь.

Напомним, в декабре Вячеслав Барок провел 10 суток в тюрьме, так как опубликованная им антифашистская карикатура была расценена как «демонстрация нацистской символики».

Вячеслав Барок служит в Россонах – это в Витебской области. Отец Вячеслав - пастор местного католического прихода. Он ведет канал на YouTube, а также пишет в социальных сетях, - сообщает «Наша Нiва”. - Проповеди отца Вячеслава Барко - о том, что происходит вокруг нас. Пару дней назад правозащитники объявили о начале административного производства в отношении священника Вячеслава Барка.

- Друзья, большое вам спасибо за вашу молитву и поддержку. Я в хорошем состоянии, бодрый, в командировке. Извините, что не выходил на сваязь. Завтра будет видео. И я отвечу, почему мой телефон молчал, - написал Вячеслав в своем ТГ-канале.

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