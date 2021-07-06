Последний день перед жарою: погода в Беларуси на 6 июля

В Беларусь на неделе возвращается жаркая погода. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Совсем скоро в Беларусь возвратиться жаркая летняя погода, а дожди прекратятся. И вторник, 6 июля, может стать едва ли не единственным прохладным днем перед жарою на неделе. Подробный прогноз на этот день сообщил ресурс meteoinfo.by.

Так 6 июля в течение суток будет переменная облачность, но при этом практически без осадков. Мокро будет только в западных регионах, где прогнозируются непродолжительные дожди, а местами и грозы. Ночные температуры - около +12…+19 градусов. А максимум днем уже +24…+29 градусов.

Не прогнозируется в этот день существенных осадков и в столице, днем в Минске воздух прогреется до +26…+28 тепла.

Как ранее обещали синоптики, во второй половине недели в Беларуси будет снова очень тепло. Жару принесут южные потоки с теплыми воздушными массами, осадков не прогнозируется.

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