Знойная погода возвращается: в Беларуси 7 июля до +32 градусов

Со второй недели июля в Беларусь возвратиться жаркая погода. Фото: Надежда БУТОВИЧ

С середины текущей рабочей недели в Беларуси вновь установится жаркая погода, сообщает ресурс pogoda.by.

Определяющее влияние на погоду 7 и 8 июля окажет западная переферия скандинавского антициклона, который смещается с Карелии на территорию Московской области. Благодаря чему и в Беларуси установится жаркая погода.

В среду, 7 июля, день будет с переменной облачностью, но преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опуститься до отметок +13…+19 градусов, днем воздух прогреется до жарких +26…+32 тепла. В течение суток ветер будет умеренным юго-восточного направления.

Прогнозируется, что оставшаяся половина второй недели июля в Беларуси будет очень теплой.

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