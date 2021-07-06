Знойная погода возвращается: в Беларуси 7 июля до +32 градусов

Со второй недели июля в Беларусь возвратиться жаркая погода.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
С середины текущей рабочей недели в Беларуси вновь установится жаркая погода, сообщает ресурс pogoda.by.
Определяющее влияние на погоду 7 и 8 июля окажет западная переферия скандинавского антициклона, который смещается с Карелии на территорию Московской области. Благодаря чему и в Беларуси установится жаркая погода.
В среду, 7 июля, день будет с переменной облачностью, но преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опуститься до отметок +13…+19 градусов, днем воздух прогреется до жарких +26…+32 тепла. В течение суток ветер будет умеренным юго-восточного направления.
Прогнозируется, что оставшаяся половина второй недели июля в Беларуси будет очень теплой.
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