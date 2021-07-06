Северная модель. Министр здравоохранения рассказал, как пьют белорусы

Стало известно, как пьют белорусы. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

На выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики, где обсуждалась тема общественно-государственного партнерства в разрешении проблем пьянства и алкоголизма, министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал, какой стиль употребления алкоголя характерен для белорусов. По его словам, это «северная модель».

-В нашей стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к крепким напиткам, которые люди пьют за короткое время – пример привычных для многих застолий, - приводит слова министра пресс-служба Минздрава.

По статистике, которую привел Пиневич, в Беларуси растет количество употребляемого алкоголя в расчете на душу населения. В 2020 году на каждого жителя страны старше 15 лет приходилось 10,8 литра алкогольной продукции. В то же время молодежь стала меньше пить и уменьшилось число алкозависимых людей, стоящих на учете в диспансерах. В том числе на учете стало меньше женщин-алкоголиков.

На выездном заседании, которое прошло в Полоцке, присутствовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сенаторы, представители областной и районной власти, министерств, священнослужители, в том числе из России.

Наталья Кочанова подчеркнула важность опыта Русской православной церкви в защите населения от алкоголизма и значимость общественно-государственного партнерства с церковью в решении этой проблемы.

Министр внутренних дел Иван Кубраков отметил, что, хотя за последние годы поменялась культура питья, проблема никуда не делась: большинство преступлений люди совершают в состоянии опьянения.

Дмитрий Пиневич отметил, что алкоголизм влияет на национальную безопасность, потому что те, кто злоупотребляет спиртным, чаще других тяжело болеют и не могут быть носителями здорового генофонда.

-Пьяный человек – более управляемый, он может пойти против своей семьи и против народа. Поэтому в совместной работе по защите от алкоголизма не должно быть равнодушия, - сказала Наталья Кочанова.

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