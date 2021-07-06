В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом и сказали, что будет дальше

Одни эксперты ВОЗ говорят, что ситуация с корнавирусом "стабилизировалась", другие заявляют, что все "неодназначно". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эксперты ВОЗ сообщили, что эпидемиологическая картина COVID-19 в мире на данный момент лучше официальных показателей 2 - 3 месяца назад. В целом представители ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом в мире стабилизировалась, проинформировало ТАСС.

По словам Майкла Райана, директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, за последние две недели заболеваемость «ковидом» в мире «стабилизировалась на очень высоком уровне».

Напомним, по официальным данным на прошлой неделе в мире зарегистрировано около 2,6 миллиона новых заражений и около 54 тысяч смертей от коронавируса. Но в ВОЗ подчеркивают, что эпидситуация лучше, чем было весной.

- Однако хотя в некоторых странах и регионах отмечено резкое снижение заболеваемости, в других государствах она быстро растет, - уточнили Райан. - На это влияют различные факторы, в том числе более заразные штаммы коронавируса, смягчение противоэпидемических мер, расширение контактов между людьми.

Говорить о стабилизации эпидситуации другой эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове не стала - она считает, что картина в мире является «неодназначной». Ван Керхове констатировала, что снижение происходит в Северной и Южной Америках, но в других регионах - рост.

- За последние семь дней в Европе заболеваемость возросла почти на 28 процентов, в Африке - на 15 процентов, в Западно-Тихоокеанском регионе - на 10 процентов, в Восточном Средиземноморье - на 9 процентов, в Юго-Восточной Азии - на 7 процентов, - сообщила Керкхове.

И подытоживая эксперт ВОЗ добавила, что в целом за последнюю неделю замечен рост заболеваемости, но и снижение смертности.

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