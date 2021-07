Кардиологи предупредили, что есть чипсы смертельно опасно

Чипсы могут быть смертельно опасны, если есть их каждый день. Фото: Экономика сегодня.

Американские кардиологи провели эксперимент. Они кормили добровольцев чипсами и отслеживали состояние их здоровья. О том, как прошло исследование, рассказывает «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Eat This, Not That!

В эксперименте приняли участие 21.5 тысячи добровольцев. Людей разделили на две группы. Одна группа перекусывала натуральными продуктами, а вторая – чипсами из картофеля.

Выяснилось, что регулярное употребление чипсов повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Риск смерти от болезней сердца у тех, кто ел чипсы каждый день, оказался на 57 процентов выше, чем у тех, кто перекусывал натуральными продуктами.

Ученые объяснили и причину такого влияния чипсов на организм: если съесть чипсы после обеда, они несколько часов не дают уровню сахара в крови прийти в норму, от этого нагрузка на сердце и сосуды заметно повышается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Диетолог рассказала, как правильно есть черешню и с какими продуктами ее нельзя сочетать

Если вы ели гороховую кашу или суп с фасолью, от черешни на десерт лучше отказаться. ПОДРОБНОСТИ.

Китайские ученые рассказали, с каким продуктом нельзя есть картофель, а вы наверняка делали это

Употребление этих двух овощей совместно может спровоцировать расстройство пищеварения. Какой это овощ, узнайте ЗДЕСЬ.