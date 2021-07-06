Приговор Виктору Бабарико огласят 6 июля: вот в чем его обвиняют, и что он сказал в последнем слове

Экс-банкир Виктор Бабарико находится за решеткой уже почти год, судебный процесс подходит к концу. Фото: sb.by

Во вторник, 6 июля, в Минске суд огласит приговор в отношении Виктора Бабарико. Экс-главу «Белгазпромбанка» обвиняют по нескольким статьям Уголовного Кодекса: получении взятки в особо крупной размере и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст.430 и ч. 2 ст.235 УК РБ).

Ранее гособвинитель запросил для Виктора Бабарико 15 лет заключения.

Приговор в отношении Бабарико и других фигурантов так называемого «дела Белгазпромбанка» будет оглашен 6 июля около 12.00 дня.

А не так давно, 24 июня, Виктор Бабарико выступил на судебном заседании с последним словом. Он сказал, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

- Я не могу признаться в том, чего не совершал. В рамках нашего общения не было допущено ни одного ни то, что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было никакого намека на возможность совершения каких-либо противоправных действий, - сказал Бабарико в суде.

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