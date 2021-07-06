В постель к американке залез дикий зверь, вот кто это оказался

Вот этого красавца американка, проснувшись, нашла в своей постели. Фото: скриншот видео CNN.

Жительница Атланты Кристин Франк, проснувшись, обнаружила в своей постели дикого зверя. Историю рассказывает телеканал ОНТ со ссылкой на СNN.

Женщина проснулась от ощущения, что кто-то ходит по ее кровати, а когда открыла глаза, увидела крупную необычную кошку. У животного были слишком длинные ноги и крупные уши. Кристин поняла, что к ней в дом забралось дикое животное. Испуганная женщина осторожно вышла из комнаты. Позже туда зашел ее муж и выпустил дикую кошку на улицу.

Специалисты определили по фото, что в гости к американке наведался сервал. Это хищник семейства кошачьих, содержание которого в неволе в Атланте запрещено. Сейчас сервала ищут, чтобы поймать его и переселить в заповедник.

«Комсомолка» недавно рассказывала историю сервала, который потерялся в Колодищах под Минском. Животное бродило по лесу, пока его не поймали и не вернули хозяевам. Сервал входит в десятку самых дорогих кошек в мире, его стоимость может доходить до 10 тысяч долларов.

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