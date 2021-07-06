Председатель Евросовета заявил о миграционном давлении на Литву

Нелегальных мигрантов, попавших в Литву, власти ЕС будут возвращать в страны, участвующие в процедурах возвращения и реадмиссии. Фото: Reuters

Во время совместной пресс-конференции председателя Евросовета Шарля Мишеля и президента Литвы Гинтараса Науседы была поднята тема нелегальной миграции, пишет ТАСС.

Ранее «Комсомолка» сообщала о рекордных задержаниях и наплыве мигрантов на белорусско-литовской границе.

По мнению главы Евросовета Шарля Мишеля нелегальная миграция является попыткой оказать давление на страны-члены ЕС. Он заявил, что ЕС поддерживает Литву и окажет «поддержку и солидарность посредством мобилизации Frontex и диалога со странами, участвующими в процедурах возвращения и реадмиссии».

Мишель пообещал, что уже на следующей неделе обсудит возвращение мигрантов на родину с президентом Ирака.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа связал рост нелегальной миграции с санкциями Евросоюза против Беларуси. Он заявил, что нелегальная миграция может быть «инструментом политической манипуляции» и добавил, что контакты Вильнюса с Минском по вопросу нелегальной миграции «вряд ли возможны».

Напомним, с начала 2021-го года литовские пограничники задержали уже 1 232 нелегалов. В основном это граждане из стран Азии, попавшие в Литву через территорию Беларуси. Эта цифра уже в 15 раз больше, чем за весь 2020-ый год.

Граница Литвы с Беларусью составляет 679 километров и является самой протяженной внешней границей для балтийской страны.

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