Новополочанин получил Хрустальную сову в «Что? Где? Когда?». Вот что он спросил у знатоков

Новополочанин выиграл Хрустальную сову - его вопрос оказался не только не по зубам знатокам, но и был признан лучшим в сезоне! Фото: скриншот из видео.

В российском элитарном клубе знатоков «Что? Где? Когда?» разыграли Хрустальную сову среди телезрителей, на чьи вопросы знатоки не смогли ответить. Почетная награда досталась белорусу – Александру Хорту из Новополоцка. С везунчиком поговорил Tut.by.

Вот вопрос, который задал Александр знатокам:

-Сотрудник одной компании Хара Масахира любил во время обеденного перерыва поиграть в го. В 1992 году во время одной партии ему в голову неожиданно пришла идея одного изобретения. Внимание, вопрос: что же он придумал?

Вопрос Александр отправил уже давно, год назад узнал, что вопрос готовят для участия в игре, а две недели назад стрелка волчка наконец указала на него. И знатоки правильно ответить не смогли! А ответ – QR-код. Александр сам заинтересовался, откуда взялся QR-код, когда в транспорте ввели систему оплаты по кодам. А когда выяснил, понял, что это хороший материал для вопроса знатокам.

-Вопрос хотел отправить давно, лет 20, - признался Александр Хорт Tut.by.

Когда знатоки не смогли ответить на вопрос, Александр приз в 200 тысяч российских рублей. Еще 500 тысяч прилагаются к Хрустальной сове. Правда, сколько он получит на руки чистыми, новополочанин пока не знает – предстоит еще заплатить налог с выигрыша.

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