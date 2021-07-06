В Березино задержали бывшего политзаключенного Павла Виноградова

Павла Виноградова подозревают в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Фото: svaboda.org

Стало известно о задержании бывшего политзаключенного Павла Виноградова, пишет БелаПАН.

Павел Виноградов является блогером и автором передачи «Это ж Виноград!» на телеканале «Белсат». Задержание произошло вечером 5 июля, на своей странице в Фейсбуке он написал, что к нему домой пришли правоохранители - «для осмотра помещения». Затем его жена уже на своей странице в соцсети написала, что Павла Виноградова задержали.

- Задержан за пост в ФБ от 8 мая. Там, по мнению милиции, содержится призыв к выходу на акцию, - рассказала она.

Супруга Виноградова Светлана еще уточнила, что из дома были изъяты техника, наклейка с почтового ящика и табличка с номером дома, сделанная в бело-красно-белых тонах.

Родным известно, что Виноградова поместили в местный ИВС, его подозревают в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

Напомним, несколько лет назад Виноградов после президентских выборов 2010-го года был осужден на 4 года лишения свободы, тогда правозащитники признали его политзаключенным. Он вышел на свободу 14 сентября 2011-го года на основании указа Александра Лукашенко о помиловании. Следующие 3,5 года Виноградов находился под превентивным надзоров.

Несколько лет назад Виноградов переехал из Минска в Березино, где живет с женой и маленьким ребенком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Повторно взяли под стражу Виталия Кривко, члена КС.

Кривко работал в штабе Виктора Бабарико во время президентских выборов (подробности).

За митинг плюшевых игрушек на 10 суток посадили активиста «Говори правду!» Павла Виноградова.

Его наказали за нарушение «порядка организации или проведения массового мероприятия или пикетирования» (подробности).

Сегодня в колонии свадьба осужденного по делу 19 декабря Павла Виноградова.

В ближайшее время в колониях собираются жениться еще двое фигурантов этого уголовного дела (подробности).