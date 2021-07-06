Жесткая авария на трассе М5 под Осиповичами: столкнулись сразу четыре машины

В ДТП под Осиповичами попали два грузовика, бус и легковая машина. Фото: МЧС

Серьезное дорожно-транспортное происшествие на магистрали М5 произошло глубокой ночью во вторник, 6 июля. Подробности и фото с места аварии опубликовала пресс-служба Могилевского УМЧС.

Столкновение нескольких транспортных средств на автотрассе произошло около 03.00 ночи, звонок о ДТП в МЧС поступил ровно в 03.12 часов.

Авария на трассе М5 произошла глубокой ночью. Фото: МЧС

На трассе в пределах Осиповичского района столкнулись легковой «Додж-Караван», два грузовых авто «Вольво» и «МАЗ-5551», а также микроавтобус «Мерседес-Спринтер». Авария произошла рядом с деревней Комарин.

- Водителя и пассажира микроавтобуса деблокировали из авто, их госпитализировали, - прокомментировали в МЧС.

Пострадавших людей из авто спасателям пришлось деблокировать. Фото: МЧС

Сообщается, о двух погибших в результате аварии.

Позже в телеграм-канале пресс-службы МВД уточнили, что в аварии под Осиповичами: погибли двое, пятеро, в том числе трое детей - 13-летняя девочка и два мальчика 8 и 9 лет, травмированы.

- По предварительной информации, 53-летний водитель Volvo сначала врезался в строительный прицеп МАЗа, затем - в тросовое ограждение. В иномарку сразу же въехал микроавтобус Mercedes-Benz, перевозящий в автоприцепе Dodge, - сообщили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка.

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