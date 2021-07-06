Александр Лукашенко: «Использование санкций для давления на страну – шантаж в международном масштабе»

В Белом зале Дворца Независимости проходит совещание по вопросам противодействия санкциям. Фото: Пул Первого.

В Минске во Дворце Независимости проходит совещание по вопросам противодействия санкций в отношении Беларуси. Идет речь о выработке стратегии, которая позволит Беларуси минимизировать их эффект и развиваться дальше.

-Никаких разговоров - чего-то недобрать, сократить темпы… Чего бы ни стоило, мы должны выдержать. Идет война! – цитирует выступление Александра Лукашенко пресс-служба президента в телеграм-канале Пул Первого.

Александр Лукашенко заявил, что использование санкций для давления на суверенное государство – это беззаконие и шантаж в международном масштабе, пишет БЕЛТА. Президент также напомнил, что в документах ООН и иных международных организаций шантаж осуждается как недопустимая мера.

-Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость, - приводит слова Александра Лукашенко агентство.

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