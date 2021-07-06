Над Камчаткой пропал пассажирский самолет: последние новости

Самолет Ан-26 пропал на Камчатке. Фото: архив ТАСС.

Во вторник, 6 июля, в небе над Камчаткой пропал самолет Ан-26 - пилоты перестали выходить на связь, информирует ТАСС.

Пассажирский самолет с 22 пассажирами на борту, в том числе одним ребенком, пропал в районе Паланы, в момент, когда заходил на посадку.

Экипаж в последние минуты не сообщал о проблемах на борту, поэтому специалисты считают, что ЧП произошло стремительно.

На данный момент экстренные службы ведут поиски, предполагается, что самолет мог упасть в море. А авария, по одной из версий, могла случиться из-за ошибки пилотирования в условиях недостаточной видимости. В Росавиации заявляли о сложных погодных условиях в районе происшествия.

По последним данным район поисков Ан-26 на Камчатке сократили до 15 - 25-километрового радиуса от аэропорта, а также в морской акватории.

- Уже идет обследование в том числе катерами. Есть объективные данные, что самолет потерпел крушение и упал в море, - пояснил собеседник информагентства.

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