Лукашенко: «Это карательная операция на современный манер»

Александр Лукашенко назвал введение санкций "карательной операцией на современный манер2. Фото: БЕЛТА.

Совещание по противодействию санкциям проходит 6 июля в Минске, во Дворце Независимости. Обсуждается выработка стратегии, которая позволит стране свести к минимуму воздействие санкционных ограничений.

Александр Лукашенко высказался о необходимости сохранения рабочих мест.

-Для нас главное - сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ. Задача правительства - предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест, - цитирует президента пресс-служба.

По его словам, перемены в стране задумывались с целью создать благоприятные условия для развития в Беларуси бизнеса определенных корпораций.

-Все эти "перемены" задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей - украинцев. Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. То же хотят и у нас. Все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти деятели, - заявил Александр Лукашенко.

Введение санкций Александр Лукашенко определил как «карательную операцию».

-Они не говорят, что фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель - лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер, - сказал он.

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На совещании идет речь о выработке стратегии, которая позволит стране минимизировать последствия санкций и развиваться дальше. ПОДРОБНОСТИ.