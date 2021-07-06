Пятилетняя девочка выпала из окна, пока отец сидел за компьютером

Девочка выпала из окна в Минске, пока отец сидел за компьютером. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Минске пятилетняя девочка выпала из окна. Это произошло 5 июля, информирует Следственный комитет.

Девочка не была оставлена без присмотра, с ней в комнате находился отец. Он сидел за компьютером.

-По предварительной информации, девочка, используя табуретку, взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и выпала с высоты второго этажа, - рассказали в Следственном комитете.

Девочка осталась жива, ее отправили на обследование больницу.

По факту выпадения ребенка из окна Заводской (г.Минска) районный отдел Следственного комитета начал проверку.

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