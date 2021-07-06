Лукашенко потребовал проконтролировать западные компании, которые ведут бизнес в Беларуси

Лукашенко поручил правительству и Нацбанку внимательно посмотреть на западные компании, работающие в Беларуси. Фото: БелТА

Во время совещания о противодействии санкционным мерам, которое президент Беларуси Александр Лукашенко провел во вторник, 6 июля, поднимался вопрос деятельности иностранных компаний в Беларуси, проинформировала пресс-служба президента на официальном сайте.

Так Александр Лукашенко поручил белорусскому правительству и Нацбанку пристально проконтролировать западные компании в Беларуси.

- Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране. Те из них, кто ответственно относится, понимает нас - милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться, - процитировала пресс-служба.

В связи с этим Александр Лукашенко вспомнил о мерах, принятых к NIVEA и «Шкода», пишет sb.by.

- У нас есть опыт, помните, «Шкода», NIVEA и так далее. Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу, через Беларусь тоже ни шагу. Так надо поступить и с немцами, - прокомментировал он.

По словам Лукашенко, западные компании, выступающие против белорусских властей, не должны поставлять свою продукцию через нашу страну. Он считает, что поставки в таком случае должны идти через Финляндию в Китай и в Россию, или через Украину.

- Надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И прежде, чем браться за оружие экономическое, думали, - заключил он.

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