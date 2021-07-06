В Барановичах мужчина копил деньги и закатывал в трехлитровые банки. Вот что с ними произошло

У мужчины украли закатки с валютой. Фото: Следственный комитет (фото носит иллюстративный характер).

Уголовное дело о хищении имущества в особо крупном размере расследует Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета. Неизвестные украли у 61-летнего мужчины несколько трехлитровых банок, и общий ущерб от кражи составил 197 тысяч рублей.

В банках мужчина хранил свои сбережения. Он и его сыновья долгое время откладывали деньги в разных валютах и закатывали их в трехлитровые банки. Банки с деньгами хранились в гараже.

-Сыновья мужчины живут в Минске и не часто наведываются в гости, а сам он перед тем, как обнаружить пропажу, не был там несколько месяцев, - рассказали в СК.

Всего в банках было закатано более 197 тысяч рублей в разных валютах. Злоумышленников ищут.

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