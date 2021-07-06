Лукашенко – о борьбе с нелегальной миграцией на границе: «Беларусь хотят превратить в отстойник»

Лукашенко высказался о борьбе с нелегальной миграцией на границе. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 6 июля, проводит во Дворце Независимости совещание о противодействии санкционным мерам. Он высказался о борьбе с нелегальной миграцией на границе, сообщает БЕЛТА.

По словам президента, Беларусь всегда относилась ответственно к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью.

- И сегодня мы этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это выгодно нашей стране, необходимо и финансово возможно, - отметил Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь занимались и дальше продолжит заниматься основными вызовами на границе.

- И если кто-то думает, что мы закроем сейчас границу с Литвой, Польшей, Латвией, Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ливии, Ирака, Туниса, Сирии, то он просто как минимум заблуждается. Мы никого никогда держать не будем. Они же идут не к нам. Они идут в просвещенную, уютную, теплую Европу. Она (Европа – Ред.) позвала этих людей. С другой стороны, они же разрушили эти страны. Они же фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Вы же видите, что там происходит: сейчас уже наши центрально-азиатские республики бывшего СССР еле поток этот сдерживают. То есть появились беженцы, - сказал Лукашенко.

Он завил, что Беларусь хотят превратить в отстойник.

- Наше правительство и МИД сейчас упрекают в том, что мы отказываемся выполнять положения нашего договора о реадмиссии. Они хотят Беларусь превратить в отстойник: туда люди забежали, спасаясь от горя, войны. Они не хотят, чтобы мы забирали их и здесь размещали в «концлагеря». Не будет этого после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России. Люди бегут о войны, и они бегут туда, куда их пригласили. Евросоюз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда пребывает, - подытожил Лукашенко.

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