Ученые допустили, что еще один штамм коронавируса может быть устойчив к вакцинам

Новый вариант коронавируса «Лямбда», который начал распространяться в Перу, может быть более устойчив к вакцинам, чем другие мутации. Фото: pixabay

Новый вариант коронавируса «Лямбда», который начал распространяться в Перу, может быть более устойчив к вакцинам, чем другие мутации. К такому выводу пришли ученые из Чили, результаты их исследования опубликованы на сайте MedRxiv.

Исследователи обратили внимание на тот факт, что штамм продолжает распространяться несмотря на то, что в Чили проходит массовая вакцинация.

«Учитывая, что этот вариант быстро распространился в Перу, Эквадоре, Чили и Аргентине, мы считаем, что «Лямбда» имеет значительный потенциал, чтобы стать штаммом, вызывающим беспокойство», – сказано в исследовании.

При этом, как отметили ученые, понять угрозу штамма «Лямбда» сложно, поскольку у него «довольно необычный набор мутаций».

Добавим, что 2 июля эксперты Всемирной организации здравоохранения включили новую мутацию коронавируса «Лямбда» в группу представляющих интерес.

В организации пояснили, что вирус продолжает мутировать, а это значит, что появятся новые штаммы, причем довольно скоро, среди них будут и «вызывающие обеспокоенность».

Также ранее сообщалось, что индийский и южноафриканский штаммы коронавируса тоже могут быть более устойчивы к вакцинам, чем другие мутации.

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