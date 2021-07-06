Защита Виктора Бабарико рассказала, что намерена делать дальше. Фото: телеграм-канал Дмитрия Лаевского

Защита экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико уже в ближайшее время намерена обжаловать обвинительный приговор в порядке надзора, а также намерена добиваться его отмены всеми возможными способами правовой защиты. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на адвоката Дмитрия Лаевского.

- Мы планируем добиваться отмены обвинительного приговора всеми доступными способами правовой защиты. Аппеляционного обжалования наш подзащитный, в данном случае, лишен. Поэтому приговор уже в ближайшее время будет обжалован в порядке надзора. Также мы намерены ставить вопрос о нарушении прав Виктора Бабарико перед комитетом по правам человека ООН, - сказал Лаевский.

Он добавил, что Виктор Бабарико воспринял приговор спокойно.

- Если говорить о Викторе Дмитриевиче, то он воспринял приговор спокойно. Так как данное решение для нас в текущих обстоятельствах не было удивительным, - отметил Лаевский.

Напомним, что 6 июля был оглашен приговор Виктору Бабарико – 14 лет лишения свободы.

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