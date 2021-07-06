Два украинских телеканала прекращают вещание в Беларуси

Министерство информации Беларуси аннулировало разрешения на распространение на территории республики двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV. Фото: pixabay

Министерство информации Беларуси аннулировало разрешения на распространение на территории республики двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV. Решение принято 5 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте Мининформа.

«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание», – поясняется в сообщении.

Недавно российские телеканалы Russian MusicBox и «Мама» были исключены из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси. Причина – истечение срока действия ранее выданных Министерством информации разрешений на вещание.

Добавим также, что на Украине запретили вещание телеканала «Беларусь 24». Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радио.

Чиновники Нацсовета признали содержание телеканала «Беларусь 24» не отвечающим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

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Один из них, эротический, за получением нового разрешения не обращался (подробности).