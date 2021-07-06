У певицы МакSим врачи обнаружили новообразования в легких. Фото: Инстаграм МакSим

Певице МакSим, которая на данный момент все еще находится в коме, врачи сделали компьютерную томографию легких. Они обнаружили в легких у исполнительницы новообразования с признаками начавшегося регресса. Также врачи установили, что ранее появившееся очаги не уменьшились, а только стали плотнее, передает БЕЛТА.

Как рассказала PR-менеджер певицы Яна Богушевская, врачи оценивают состояние Марии Абросимовой как стабильно тяжелое. Пока медики не собираются переводить исполнительницу с аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, что МакSим введена в состояние искусственной комы – у певицы было поражено до 40% легких. Чуть позже ее состояние ухудшилось, а поражение легких увеличилось до 75%.

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