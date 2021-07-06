Солистка Naviband Ксения Жук опубликовала смелое фото топлес в Instagram и вызвала ажиотаж среди подписчиков

Певица Ксения Жук. Фото: Instagram

Вокалистка группа Naviband, которая представляла Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2017», Ксения Жук поделилась с подписчиками в Instagram смелым снимком. Она опубликовала свое фото топлес на странице группы.

«Доброе утро», – так подписаны кадры, на которых исполнительница позирует обнаженной в воде на фоне красивого пейзажа.

Этот снимок вызвал настоящий ажиотаж среди подписчиков Naviband. Мнения пользователей разделились. Большинству поклонников кадры понравились, однако некоторым показалось, что такие фото размещать в соцсетях неуместно.

Солистка Naviband Ксения Жук опубликовала смелое фото топлес в Instagram

«Отписываюсь. Не понимаю я людей, которые могут привлечь к себе внимание только голым телом», «Только этим и остается «привлекать», «Красота, не понимаю почему многие пишут зачем, неужели они не видят натуральность и естественность?», «Отписывайтесь молча. Неадекватная реакция на натуральное красивое фото», «Дабранак! Натуральная прыгажосць», «Красивое фото, смелая девушка. Если б могла, ещё бы раз подписалась!» – высказали мнение пользователи в комментариях к фото.

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