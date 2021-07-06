По указанию Лукашенко началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны Гродненской области

Первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области начался 6 июля. Фото: pixabay

Первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области начался 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Там отметили, что проверка проводится «в соответствии с указаниями главы государства».

«Соответствующую директиву сегодня вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Виктор Гулевич председателю Гродненского областного исполнительного комитета Владимиру Каранику», – говорится в сообщении Минобороны.

Там пояснили, что цель проверки – контроль способности должностных лиц исполнительных комитетов обеспечить развертывание территориальной обороны.

«В ходе проверки местные органы власти Мостовского района Гродненской области сформируют штаб района территориальной обороны и отдельный стрелковый батальон территориальных войск», – добавили в Минобороны.

Там также уточнили, что после развертывания территориальной обороны района будет проведено командно-штабное учение, в ходе которого личный состав территориальных войск совместно с сотрудниками органов внутренних дел практически отработает вопросы охраны важных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Губернатору поставлена задача на формирование территориальных войск Мостовского района с призывом около 200 военнообязанных.

Первый этап проверки завершится проведением командно-штабного учения, в ходе которого территориальные войска отработают задачи по охране и обороне объектов, ведению разведывательно-поисковых действий.

Второй этап проверки запланирован на октябрь. Также будет проверено еще 9 районов Гродненской области.

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