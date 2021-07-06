За сутки литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта из Беларуси, а польские – 40. Фото: пограничная служба Литвы

Литовские пограничники за сутки задержали 131 нелегального мигранта из Беларуси. Информация об этом была опубликована на сайте пограничной службы Литвы.

Всего за текущий период на границе с Беларусью было задержано 1363 нелегальных мигрантов. В числе задержанных – граждане Ирака, Камеруна, Гвинеи, Конго.

Польские пограничники задержали на границе с Беларусью 40 мигрантов из Афганистана. Информация об этом была опубликована на сайте пограничной службы Польши.

Сообщается, что у задержанных не было необходимых документов для пребывания в Польше.

По решению суда задержанных поместили в охраняемые центры для иностранцев. В числе мигрантов было шестеро детей.

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