За сутки литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта из Беларуси, а польские – 40. Фото: пограничная служба Литвы
Литовские пограничники за сутки задержали 131 нелегального мигранта из Беларуси. Информация об этом была опубликована на сайте пограничной службы Литвы.
Всего за текущий период на границе с Беларусью было задержано 1363 нелегальных мигрантов. В числе задержанных – граждане Ирака, Камеруна, Гвинеи, Конго.
Польские пограничники задержали на границе с Беларусью 40 мигрантов из Афганистана. Информация об этом была опубликована на сайте пограничной службы Польши.
Сообщается, что у задержанных не было необходимых документов для пребывания в Польше.
По решению суда задержанных поместили в охраняемые центры для иностранцев. В числе мигрантов было шестеро детей.
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