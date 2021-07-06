Макей: «Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни»

Макей заявил, что Беларусь не намерена задерживать беглых мигрантов, которые хотят попасть на Запад. Фото: БЕЛТА

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь была вынуждена переориентировать часть средств с мероприятий по обустройству и содержанию пограничной инфраструктуры на нивелирование возможных последствий санкций, передает БЕЛТА.

Ранее Беларусь начала реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Европейским союзом. По словам Макея, это было очень важным соглашением для обеих сторон.

- С учетом того, что после известных событий 2020 года ЕС пошел на ряд шагов и прекратил финансирование конкретных проектов в рамках данного соглашения, то какой смысл нам принимать участие в этом соглашении. Мы те деньги, которые планировались на обустройство пограничной инфраструктуры, реализацию каких-либо других проектов, которые связаны с мобильностью, должны будем направлять на ликвидацию тех последствий, которые могут иметь место в Беларуси по причине введенных санкций. То есть, эти деньги пойдут на конкретных людей, на народ, - сказал Макей.

Глава МИД Беларуси также высказался и о мигрантах.

- Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят на тот же Запад попасть в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции. Мы не собираемся забирать деньги у народа и бросать их на какие-то ненужные проекты, пытаясь защитить Запад в то время, когда против нас предпринимаются санкционные действия, - заявил Макей.

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