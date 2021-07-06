Сильный ливень затопил Барановичи

Барановичи затопил ливень. Фото: intex-press

Ливень обрушился на Барановичи 5 июля, в результате улицы превратились в реки, а дворы – в озера. Об этом сообщает Intex-press. Читатели прислали в редакцию в соцсетях многочисленные фотографии и видео затопленных улиц города.

«Когда ты не едешь на море, море едет к тебе», «Продам машину – куплю лодку», – шутили местные жители.

Один из таких проблемных участков – перекресток улиц Кирова и Пролетарской, а также перекресток улиц Розы Люксембург и Кабушкина. В некоторых местах глубина лужи достигала 60 см.

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