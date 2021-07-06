Роман Головченко назвал главную контрсанкцию Беларуси. Фото: БЕЛТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко назвал главную контрсанкцию Беларуси в ответ на экономическое давление. Об этом сообщает БЕЛТА.

- На данный момент ведется работа над тем, чтобы предприятия и отрасли Беларуси не понесли ущерба от санкций. Отсутствие эффекта санкций – наша главная контрсанкция, - заявил Головченко.

Премьер-министр отметил, что Беларусь впервые столкнулась с незаконными секторальными санкциями, которые противоречат международному праву.

- Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению, постарались вычленить все риски, а также оценили возможные потери и сформулировали траекторию движения для минимизации этих потерь, - сказал Головченко.

По его словам, правительство оценивает адекватно оценивает возможные потери.

- Даже по международным оценкам, консолидированные финансовые и торговые санкции не создают условий для существенного нарушения экономики страны. А как снивелировать последствия, нам известно. Уверен, что белорусский народ даже не почувствует этого влияния, хотя именно на него (народ – Ред.) санкции и направлены, - заметил Головченко.

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