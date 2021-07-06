В Кремле отреагировали на заявления Лукашенко о возможном ограничении транзита товаров из ЕС в Россию через Беларусь

Лукашенко поручил белорусскому правительству и Нацбанку пристально проконтролировать западные компании в Беларуси. Фото: pixabay

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможное ограничение Минском транзита товаров из Европы в Россию и Китай.

Напомним, что 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о противодействии санкционным мерам в отношении страны. Он заявил, что не исключает вероятности ограничения транзита, если будут введены новые санкции.

«Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда», – заявил Лукашенко.

Песков признал, что в случае введения реальных ограничений на транзит товаров из Германии через территорию Беларуси может возникнуть нарушение экспортно-импортных цепочек.

– Безусловно, нарушения каких-то экспортно-импортных цепочек исключать нельзя. Это вопрос для очень серьезной работы по минимизации последствий подобных решений, – сказал Песков, его цитирует РБК.

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