Стало известно, сколько денег потратили на гала-концерт «Беларусь единая» в Минске на День Независимости. Фото: телеграм-канал Мингорисполкома

Стало известно, сколько денег потратили на гала-концерт «Беларусь единая» в Минске на День Независимости. Информацию разместили на сайте государственных закупок.

Из бюджетных средств на материально-техническое обеспечение было выделено почти 347 тысяч рублей. Закупку провели их одного источника, так как предыдущую признали несостоявшейся. В итоге заявку выполняла компания «Белимлайт». Подробности, на что именно были потрачены средства, не уточняются. Не исключено, что данная заявка покрыла не все расходы на гала-концерт.

Что касается пиротехнической постановки под оригинальное музыкальное сопровождение в День Независимости в Минске, то на нее было потрачено 265 тысяч рублей. Заявку выполняла компания «Империя Огня».

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