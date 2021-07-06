Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июля 2021 года: 557 новых случаев COVID-19, 10 смертей за сутки

Актуальная статистика по ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 6 июля. За сутки было выявлено 577 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 422 521 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 415 человек.

Всего в Беларуси на 6 июля коронавирусной инфекцией переболели уже 415 363 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 204 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 6 миллионов 886 тысяч 194. За последние сутки провели 10 619 тестов.

В Минздраве также отметили, что первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 1 миллион 636 человек, из них более 667,4 тысяч – прошли полный курс вакцинации.

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