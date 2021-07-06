Новый пункт вакцинации от коронавируса открыли в Минске

Новый пункт вакцинации от COVID-19 появился в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новый пункт вакцинации от COVID-19 появился в Минске. Так, 6 июля прививку от коронавируса можно сделать в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Об этом сообщается на сайте Мингориполкома.

Этот пункт открыли в помощь учреждениям здравоохранения.

Сделать прививку могут работники и посетители единой городской службы занятости по ул.Берестянская, 20. Прививки делают по вторникам с 10.00 до 14.00. Желающие привиться от коронавируса должны подписать добровольное согласие, затем им измеряют уровень кислорода в крови, давление, уточняют информацию о здоровье и просят заполнить анкету. Вторую прививку нужно делать тоже в этом пункте спустя 21 день после первой.

Пациентам дают памятку и рассказывают о возможных реакциях организма на вакцину, о том, что можно и чего нельзя делать в течение трех дней после прививки от COVID-19.

Отмечается, что этот пункт могут обратиться не только работники и посетители, но и все желающие, с собой у них должен быть паспорт.

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