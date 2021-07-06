Независимые «Купаловцы» завершат 101-ый сезон проектом «Я гавару». Фото: Инстаграм kupalaucy

Независимые «Купаловцы» (уволенные из Национального академического театра имени Янки Купалы после августовских событий 2020-го) завершат 101-ый сезон проектом «Я гавару» в день рождения Янки Купалы, 7 июля. Авторский музыкальный проект можно будет увидеть на Youtube-канале в 20 часов.

- За атмосферу музыки 7 июля будут отвечать Михаил Зуй, Андрей Дробыш, Александр Зелянкои Дмитрий Есеневич. А к микрофону выйдут Юлия Шпилевская, Валентина Гарцуева, Кристина Дробыш и другие. Мы заранее хотели бы поблагодарить всех авторов, которые не побоялись доверить нам свои произведения. Такими стихотворения Глеба Лободенко, Дарьи Белькевич, Веры Бурлак и других вы еще не слышали. К слову, сами авторы впервые услышат то, что мы сделали с их произведениями, - говорится в сообщении.

Купаловцы обещают раскачать атмосферу.

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