Опасные кондитерские изделия украинского производства запретили продавать в Беларуси. Фото: Госстандарт

Кондитерские изделия ненадлежащего качества изъяты из продажи в Могилеве. Об этом сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта, пишет БЕЛТА.

Во время проверки одного из частных торговых предприятий в продаже заметили кондитерские мучные изделия «Марцелик с изюмом» и «Грильяжное» украинского производства.

«По результатам проверки установлено, что эта продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности: при производстве продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая для этого вида продукции пищевая добавка – антиокислитель Е223 (пиросульфит натрия)», – поясняется в реестре опасной продукции Госстандарта.

Комитет запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.

Читайте также:

Кофе двух известных марок запретили продавать в Беларуси: Госстандарт считает их опасными

Они должны исчезнуть с полок магазинов до 10 апреля (подробности).

Опасное яблочное повидло из России продавали в Могилеве

Его запртели ввозить и продавать на территории республики (подробности).

«Мамбу» амнистировали. В Беларуси признали ошибочным запрет на продажу этих конфет и отменили его

Оказалось, что сироп в составе конфет служит совсем не для усиления сладкого вкуса (подробности).