Умер актер Игорь Андреев, баннеры с которым висят по всему Минску. Фото: "Наша нiва"

Во вторник, 6 июля, ушел из жизни актер Горьковского театра Игорь Андреев. Информация об этом была размещена в группе Горьковского театра в Facebook.

- Мы потеряли талантливого артиста и профессионального деятеля, который оставил знаковый след в искусстве Беларуси. Его уход – невосполнимая утрата для близких, друзей, коллег, поклонников и огромная утрата для театра, которому он посвятил все свою жизнь, - говорится в сообщении.

О дате, времени и месте прощания с актером Горьковского театра будет сообщено позже.

Напомним, что Игорь Андреев принимал участие в проекте «КП», где актеры читали свои любимые стихи.

Умер актер Игорь Андреев, баннеры с которым висят по всему Минску. Фото: az-book.info

Игорь Андреев родился в Минске в 1952 году. Он окончил театрально-художественный институт как актер. Большую часть своей жизни посвятил работе в Горьковском театре: в 1970-х – как актер, затем был заместителем и первым заместителем директора. С последней должности Андреев ушел в 2020 году и снова стал актером.

Также Игорь Андреев в 1985-1995 годах являлся директором ТЮЗа, а в 1999-2002 – директором Белгосфилармонии.

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