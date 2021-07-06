В Минске 22-летний водитель-стажер троллейбуса сбил женщину

Фото: Следственный комитет

6 июля в столице возле дома 60 на улице Панченко 47-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному пешеходу на зеленый сигнал светофора. На нее наехал 22-летний водитель троллейбуса.

Известно, что парень проходил стажировку под присмотром инструктора.

Как сообщили в телеграм-канале Следственного комитета, с телесными повреждениями пешеход госпитализирована в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по нарушению ПДД человеком, управляющим транспортным средством, что повлекло причинение тяжких телесных повреждений.

Также в СК просят очевидцев обратиться по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

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